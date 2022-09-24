أسعار السمك اليوم 24-9-2022 في مصر

شهدت أسعار السمك اليوم 24 سبتمبر 2022 استقرارًا بالسوق المحلية، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ«المال»، ودارت المكرونة السويسى حول 135 و155 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 35 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالمياه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، ودارت الكابوريا حول 50 و125 جنيهًا، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 83 و103 جنيهات، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 21 و32 جنيهًا للكيلو، ودارت المكرونة السويسى حول 80 و120 جنيها، ودارت الكابوريا حول 24 و74 جنيهًا، ودار كيلو السمك البورى حول 38 و78 جنيهًا.

وذكرت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 80 و160 جنيها، وتراوحت أسعار المرجان بين 40 و80 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.