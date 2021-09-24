اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 24-9-2021 في مصر

كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:30 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21 9:30 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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شهدت أسعار السمك اليوم 24 سبتمبر 2021 استقرارًا فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و40 جنيهًا للكيلو، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، وتمكنت مصر حاليًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتسعى لزيادة معدلات التصدير، وفق وزير الزراعة السيد القصير.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم 

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، بحسب تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

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أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم 

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 17 و24 جنيها، وتراوحت المكرونة السويسى بين 40 و50 جنيها، والسمك البورى بين 25 و50 جنيها. وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ودارت الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 45 و70 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك  سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين- والنيل).

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أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 50 و70 جنيهًا، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس كما يتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.  

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وأوضح تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، أن إنتاج البحيرات من الأسماك بلغ 183 ألف طن، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار السمك
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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