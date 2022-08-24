أسعار السمك اليوم 24-8-2022 في مصر 

هبطت أسعار السمك اليوم 24 أغسطس 2022 بنحو 5 جنيهات فى بعض الأصناف فى السوق المحلية، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 30 و45 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وانخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 115 و140 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 18 و31 جنيهًا للكيلو، وهبطت الكابوريا 5 جنيهات بين 30 و66 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 88 و200 جنيه، وانخفضت أسعار المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 64 و84 جنيهًا.

وأوضحت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وداركيلو السمك البورى حول 40 و80 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و40 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 70 و90 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وهبطت الكابوريا 5 جنيهات لتدور حول 85 و165 جنيهًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، ودار كيلو الثعابين حول 70 و250 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.