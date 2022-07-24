أسعار السمك اليوم 24-7-2022 في مصر

تباينت أسعار السمك اليوم 24 يوليو 2022 فى السوق المحلية، بين الصعود والهبوط، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنتاج بالمياه البحرية بنسبة 4.9% فالمياه العذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار السمك البلطى

وارتفعت أسعار السمك البلطى بنحو جنيهين اثنين لتدور حول 37 و52 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ودار كيلو الثعابين حول 70 و220 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى زادت جنيهين اثنين لتتراوح بين 24 و35 جنيهًا للكيلو، وانخفضت الكابوريا 5 جنيهات لتتراوح بين 26 و66 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و200 جنيهًا، جنيها.

ولفتت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الثعابين تراوح بين 50 و200 جنيه، دار السمك البورى حول 35 و84 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و33 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا، وصعدت أسعار المكرونة السويسى بنحو 15 جنيهًا لتتتراوح بين 50 و90 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وانخفضت الكابوريا 5 جنيهات لتتراوح بين 65 و165 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

فيما استقرت أسعار سمك البورى عند 55 و100 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وصعدت المكرونة السويسى 15 جنيهًا لتتراوح بين 110 و140 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.