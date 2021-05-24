اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 24-5-2021 فى مصر

أسعار سمك البورى بين 70 و80 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:30 ص, الأثنين, 24 مايو 21 9:30 ص, الأثنين, 24 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظت أسعار السمك اليوم 24 مايو 2021 على استقرارها فى السوق المحلية، وسجل السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس كما يتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.  

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و40 جنيهًا للكيلو، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي وتنتج حوالي 2 مليون طن سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين- والنيل)، ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا.

اقرأ أيضا  مدبولى يستمع للقائمين على صناعة الأثاث بدمياط.. ويؤكد دعم القيادة السياسية لهم

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا، وأوضح تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، أن محاور تنمية الثروة السمكية تعتمد علي تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغ إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

اقرأ أيضا  «لتوفير المياه».. مدبولي: توجيهات من الرئيس بالإسراع في معدلات تنفيذ منظومة الري الحديث

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم 

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 18 و24 جنيها، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، والسمك البوري تراوح بين 32 و48 جنيها، والمكرونة السويسى بين 60 و70 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم 

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85 %، وتسعى لزيادة معدلات التصدير، بحسب السيد القصير، وزير الزراعة.

اقرأ أيضا  الزراعة تؤكد استمرار حظر استيراد الطيور ومنتجاتها من بعض الدول والمناطق.. تعرف على السبب (مستند)

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 70 و80 جنيهًا، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، بحسب تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

أسعار السمك فى مصر اليوم
أسعار السمك فى مصر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

«سلامة الغذاء» تدرس تشريعا جديدا لتسجيل منتجى الأدوات الملامسة

دعاء حسني 8:43 ص, الأثنين, 24 مايو 21

أسعار البيض اليوم 24-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأثنين, 24 مايو 21

أسعار الدواجن اليوم 24-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأثنين, 24 مايو 21

السيسي يوجه بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجا بالريف

المال - خاص 12:15 ص, الأثنين, 24 مايو 21

السيسي يوجه بشحذ إمكانات قطاعي الأعمال والخاص لإنجاح مشروع تطوير قرى الريف العملاق

المال - خاص 11:49 م, الأحد, 23 مايو 21

زراعة البرلمان توافق على موازنة القطاع للعام المالى الجديد

ياسمين فواز 10:23 م, الأحد, 23 مايو 21