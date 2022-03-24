أسعار السمك اليوم 24-3-2022 فى مصر

تباينت أسعار السمك اليوم 24 مارس 2022 بالسوق المحلية، بين الصعود والهبوط بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 27 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وانخفضت أسعار المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و85 جنيهًا للمستهلك.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 21 و28 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار كيلو السبيط بين 120 و170 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و130 جنيها، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا.

وانخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 30 و65 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، وصعد كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و220 جنيهًا، واستقر كيلو الدنيس عند 90 و130 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وزاد كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و240 جنيها.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا، بلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).