أسعار السمك اليوم 24-11-2022 فى مصر

انخفضت أسعار السمك اليوم 24 نوفمبر 2022 فى السوق المحلية بقيم بين 5 و10 جنيهات فى بعض الأصناف، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 35 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، وهبطت المكرونة السويسى بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 90 و110 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتراوحت الكابوريا بين 50 و135 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 28 و37 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و88 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وانخفضت المكرونة السويسى 5جنيهات لتتراوح بين 58 و102جنيه.

وأوضحت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 24 و84 جنيهًا، ودارت أسعار المرجان حول 35 و71 جنيهًا، وهبط كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» 10 جنيهات لتتراوح بين 110 و230 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 95 و108 جنيهات، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا.