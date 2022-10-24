أسعار السمك اليوم 24-10-2022 فى مصر

أكد محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، استقرار أسعار السمك اليوم 24 أكتوبر 2022 فى السوق المحلية وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوحت الكابوريا بين 60 و125 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 27 و38 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و200 جنيه، ودارت الكابوريا حول 30 و84 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 32 و70 جنيهًا.

وكشفت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و88 جنيهًا، ودارت المكرونة السويسى حول 60 و100 جنيه، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 90 و110 جنيهات، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا،وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، ودارت المكرونة السويسى حول 90 و115 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.