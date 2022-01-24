أسعار السمك اليوم 24-1-2022 فى مصر

أعلن محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، انخفاض أسعار السمك اليوم 24 يناير 2022 بالسوق المحلية، بقيم بين 2 و10 جنيهات فى بعض الأصناف وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتراوحت الكابوريا بين 100 و150 جنيهًا.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار السمك البلطى

وتراجعت أسعار السمك البلطى إلى 26 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، فيما ارتفع سعر كيلو الثعابين 10 جنيهًا ليتراوح بين 70 و240 جنيهًا، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و24 جنيهًا للكيلو، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، واستقر كيلو الدنيس عند 90 و130 جنيهًا، وانخفضت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 30 و50 جنيهًا.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، دارت أسعار المرجان حول 22 و40 جنيهًا، وبدأت أسعار كيلو السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و120 جنيها، فيما ارتفع كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و220 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وانخفضت أسعار المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 50 و70 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم