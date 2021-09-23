اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 23-9-2021 فى مصر

كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:30 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21 9:30 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار السمك اليوم 23 سبتمبر 2021 فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، وتمكنت مصر حاليًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85 %، وتسعى لزيادة معدلات التصدير، وفق وزير الزراعة السيد القصير.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و40 جنيهًا للكيلو، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم 

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وأوضح تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، أن إنتاج البحيرات من الأسماك بلغ 183 ألف طن، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 18-9-2021 فى مصر

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم 

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 17 و24 جنيها، والكابوريا بين 30 و130 جنيها، وتراوحت المكرونة السويسى بين 40 و50 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفيما انخفض السمك البورى بنحو 25 جنيهًا فى الكيلو ليتراوح بين 25 و50 جنيها.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 20-9-2021 فى مصر

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 45 و70 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك  سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين- والنيل).

وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، بحسب تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

أسعار سمك البورى

وهبطت أسعار سمك البورى إلى 50 و70 جنيهًا، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس كما يتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.  

اقرأ أيضا  استقرار الخيار.. تباين أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 20-9-2021
الأسماك
الأسماك
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

نمو صادرات الرخام والجرانيت إلى 161 مليون دولار خلال 6 شهور

أحمد اللاهوني 8:45 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21

أسعار البيض اليوم 23-9-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:34 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21

أسعار الدواجن اليوم 23-9-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23-9-2021 وعيار 21 يخسر جنيهان

عمر سالم 7:13 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21

رئيس الشركة لـ«المال»: أقطان «بحرى» كلمة السر فى تصدر «أبو مضاوى» قائمة الكيانات المصدرة بالموسم 2021/2020

دعاء حسني 6:47 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21

السويدي والسويس للصلب والمراكبي وقنديل أبرز مرشحي انتخابات غرفة الصناعات المعدنية

المرسي عزت 11:37 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21