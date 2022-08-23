أسعار السمك اليوم 23-8-2022 في مصر 

اختلفت أسعار السمك اليوم 23 أغسطس 2022 بين الصعود والهبوط فى السوق المحلية، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وانخفضت أسعار السمك البلطى 5 جنيهات لتتراوح بين 30 و45 جنيهًا – بحسب المنطقة –ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ودارت الكابوريا حول 90 و170 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى هبطت 5 جنيهات لتتراوح بين 18 و30 جنيهًا للكيلو، وتراوحت الكابوريا بين 30 و70 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 86 و200 جنيه.

ولفتت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وداركيلو السمك البورى حول 40 و78 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و36 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وصعدت أسعار المكرونة السويسى 5 جنيهات لتدور حول 60 و90 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وصعدت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 120 و145 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 70 و90 جنيهًا، ودار كيلو الثعابين حول 70 و250 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.