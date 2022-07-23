أسعار السمك اليوم 23-7-2022 فى مصر

استقرت أسعار السمك اليوم 23 يوليو 2022 فى السوق المحلية، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية إلى 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 23 و33 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 70 و76 جنيهًا، والكابوريا بين 22 و72 جنيهًا.

وكشفت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الثعابين تراوح بين 50 و200 جنيه، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و200 جنيه، دار السمك البورى حول 35 و84 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و33 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ودار كيلو الثعابين حول 70 و220 جنيهًا.

وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 65 و170 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و100 جنيه، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

واستقرت المكرونة السويسى عند 110 و125 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.