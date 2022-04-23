أسعار السمك اليوم 23-4-2022 فى مصر

أكد محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، استقرار أسعار السمك اليوم 23 أبريل 2022 بالسوق المحلية، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وتراوحت الكابوريا بين 80 و160 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 60 و135 جنيهًا للمستهلك، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، ودار كيلو الثعابين حول 70 و210 جنيهات.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 27 و41 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا.

ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و200 جنيه، والمكرونة السويسى بين 40 و100 جنيه، وتراوحت الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.