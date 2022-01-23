أسعار السمك اليوم 23-1-2022 فى مصر

تباينت أسعار السمك اليوم 23 يناير 2022 بالسوق المحلية، بين الصعود والهبوط، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن،.

أسعار السمك البلطى

وارتفعت أسعار السمك البلطى إلى 28 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، فيما هبط سعر كيلو الثعابين 20 جنيهًا ليتراوح بين 70 و220 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و26 جنيهًا للكيلو، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، واستقر كيلو الدنيس عند 90 و130 جنيهًا، وهبط كيلو الثعابين 20 جنيهًا ليتراوح بين 50 و210 جنيهات.

وزادت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 30 و60 جنيهًا، وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ودارت أسعار المرجان حول 22 و40 جنيهًا، وبدأت أسعار كيلو السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وزادت أسعار المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 50 و80 جنيهًا للمستهلك.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.