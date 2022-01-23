اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 23-1-2022 فى مصر

المكرونة السويسى ارتفعت 10 جنيهات فى الكيلو
أحمد اللاهوني 9:30 ص, الأحد, 23 يناير 22 9:30 ص, الأحد, 23 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تباينت أسعار السمك اليوم 23 يناير 2022 بالسوق المحلية، بين الصعود والهبوط، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن،.

أسعار السمك البلطى

وارتفعت أسعار السمك البلطى إلى 28 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، فيما هبط سعر كيلو الثعابين 20 جنيهًا ليتراوح بين 70 و220 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا.

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط : نستهدف زيادة الملتحقين بالتعليم الفني إلى 70% بحلول 2024-2025

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 22-1-2022 فى مصر

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و26 جنيهًا للكيلو، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، واستقر كيلو الدنيس عند 90 و130 جنيهًا، وهبط كيلو الثعابين 20 جنيهًا ليتراوح بين 50 و210 جنيهات.

وزادت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 30 و60 جنيهًا، وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ودارت أسعار المرجان حول 22 و40 جنيهًا، وبدأت أسعار كيلو السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 18-1-2022 فى مصر

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وزادت أسعار المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 50 و80 جنيهًا للمستهلك.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85 %، وتراوحت الكابوريا بين 100 و150 جنيهًا.

الأسماك
أسعار السمك
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

«الري» توفر 2.5 مليار جنيه لتبطين 2682 كيلومترا من الترع والمصارف

مدحت إسماعيل 10:54 ص, الأحد, 23 يناير 22

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23-1-2022.. وثبات عيار 21

عمر سالم 10:44 ص, الأحد, 23 يناير 22

استقرار الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد23-1-2022

الصاوي أحمد 9:01 ص, الأحد, 23 يناير 22

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 23-1-2022

أحمد اللاهوني 8:56 ص, الأحد, 23 يناير 22

صندوق النقد لـ«المال»: ارتفاع طفيف لمعدل التضخم فى مصر خلال الأشهر المقبلة

سمر السيد 8:48 ص, الأحد, 23 يناير 22

أسعار البيض اليوم 23-1-2022 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:18 ص, الأحد, 23 يناير 22