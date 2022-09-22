أسعار السمك اليوم 22-9-2022 فى مصر 

هبطت أسعار السمك اليوم 22 سبتمبر 2022 بالسوق المحلية بقيم بين 2 و5 جنيهات فى بعض الأصناف، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 35 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

وهبطت أسعار سمك البورى بنحو جنيهين لتتراوح بين 83 و103 جنيهات، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وانخفضت الكابوريا بنحو 5 جنيهات لتدور حول 50 و125 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 21 و32 جنيهًا للكيلو، ودارت المكرونة السويسى حول 80 و120 جنيها، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وانخفضت الكابوريا بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 24 و74جنيهًا.

وذكرت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وهبط كيلو السمك البورى بنحو جنيهين ليدور حول 38 و78 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 80 و160 جنيها، وتراوحت أسعار المرجان بين 40 و80 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، ودارت المكرونة السويسى حول 135 و155 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.