اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 22-5-2021 فى مصر

كيلو المكرونة بين 60 و80 جنيهًا
أحمد اللاهوني 12:58 ص, السبت, 22 مايو 21 12:58 ص, السبت, 22 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار السمك اليوم 22 مايو 2021 فى السوق المحلية، وسجل السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، كما يتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.  

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و40 جنيهًا للكيلو، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي وتنتج حوالي 2 مليون طن سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين- والنيل)، ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا.

اقرأ أيضا  مستشار وزير المالية: ضريبة %14 على عمليات التجارة الإلكترونية للكيانات غير المقيمة

أسعار الأسماك فى مصر اليوم 

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85 %، وتسعى لزيادة معدلات التصدير، بحسب السيد القصير، وزير الزراعة.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 70 و80 جنيهًا، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، بحسب تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

اقرأ أيضا  «المالية» تقرر إجراءات جديدة لرفع كفاءة التحصيل الجمركى‎

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا، وأوضح تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، أن محاور تنمية الثروة السمكية تعتمد علي تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغ إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

اقرأ أيضا  صادرات الأسمنت تسجل زيادة بنسبة 38% خلال شهرين (جراف)

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم 

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 20 و23 جنيها، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، والسمك البوري تراوح بين 32 و48 جنيها، والمكرونة السويسى بين 60 و70 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك فى مصر اليوم
أسعار السمك فى مصر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

تراجع سعر عملة بيتكوين اليوم أمام الدولار والجنيه

محمد مجدي 10:30 م, الجمعة, 21 مايو 21

التصديري للحاصلات الزراعية ينظم ندوة عن زيادة صادرات الفلفل (مستند)

السيد فؤاد 5:47 م, الجمعة, 21 مايو 21

عروض رنين للأدوات المنزلية بتخفيضات حتى 22 مايو

محمد مجدي 4:20 م, الجمعة, 21 مايو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 21-5-2021 وعيار 21 يسجل 805 جنيهات

عمر سالم 4:13 م, الجمعة, 21 مايو 21

وزيرة التضامن تستعرض نتائج أعمال لجنة الحماية الاجتماعية

مدحت إسماعيل 3:55 م, الجمعة, 21 مايو 21

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 21-5-2021

محمد مجدي 3:52 م, الجمعة, 21 مايو 21