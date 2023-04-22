أسعار السمك اليوم 22-4-2023 في مصر

أكد محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، استقرار

أسعار السمك البلطى

، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 80 و90 جنيهًا _ بحسب المنطقة _ ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا،

أسعار سمك البورى

كيلو الدنيس بين 150 و240 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

ودارت أسعار سمك البورى حول 115 و130 جنيها، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.

واستقرت المكرونة السويسى عند 120 و145 جنيهًا للمستهلك، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 69 و76 جنيهًا للكيلو، وتراوحت المكرونة السويسى بين 60 و110 جنيهات، ودارت أسعار المرجان حول 38 و64 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

وذكرت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و180 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و90 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 110 و240 جنيها، ودار كيلو السمك البورى حول 45 و100 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 150 إلى 450 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوحت الكابوريا بين 80 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.