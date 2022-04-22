أسعار السمك اليوم 22-4-2022 في مصر

تباينت أسعار السمك اليوم 22 أبريل 2022 بالسوق المحلية، بين الصعود والهبوط، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، وزادت الكابوريا 10 جنيهات لتتراوح بين 80 و160 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 35 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وانخفض كيلو الثعابين 30 جنيهًا ليدور حول 70 و210 جنيهات.

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 55 و70 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وقفزت المكرونة السويسى 40 جنيهًا لتتراوح بين 60 و135 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن،

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 27 و41 جنيهًا للكيلو، وصعدت الكابوريا 10 جنيهات لتتراوح بين 30 و130 جنيها، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا.

ووفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، وانخفض كيلو الثعابين 30 جنيهًا ليتراوح بين 50 و200 جنيه، وقفزت المكرونة السويسى 40 جنيهًا دفعة واحدة لتتراوح بين 40 و100 جنيه،

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.