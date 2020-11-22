اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 22-11-2020 فى مصر

تبلغ صادرات مصر من الأسماك 30 ألف طن سنويا
أحمد اللاهوني 7:59 ص, الأحد, 22 نوفمبر 20 7:59 ص, الأحد, 22 نوفمبر 20

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استقرت أسعار السمك اليوم 22 نوفمبر 2020 استقرارًا في السوق المحلية، وسجل السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا مليون و400 ألف طن، ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 70 و80، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، وتبلغ صادرات مصر من الأسماك 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

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أسعار الأسماك فى مصر اليوم 

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتسعى مصر في الوقت الحالى إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي وزيادة معدلات التصدير، وفق رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا، وتتضمن خطة «الثروة السمكية» إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية، كما تسعى الخطة أيضا إلى المساهمة في تحقيق إستراتيجية الدولة في هذا المجال.

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ومن فوائد السمك أنه يمنع مرض الزهايمر، وكشفت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في عام 2016، أن تناول الأسماك بشكل منتظم يحسن المادة الرمادية للدماغ البشري الذي يمنع التدهور السريع لخلايا المخ، وتدهور وظائف المخ أثناء الشيخوخة، وبالتالي منع مرض الزهايمر.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم 

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 15 و19 جنيها، والكابوريا بين 30 و130 جنيها، والسمك البوري تراوح بين 29 و 45 جنيها، والمكرونة بين 55 و80 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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ويخفض السمك من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حسب الدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية لأمراض القلب، فإن تناول الأسماك بشكل منتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى حد كبير.

الأسماك فى مصر
أسعار السمك اليوم

ويعالج الاكتئاب ويساعد فى تحسين مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ، والتي يمكنها علاج وتقليل الأعراض المتعلقة بالاكتئاب، وبالمثل، فإن وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية يتوافق أيضًا مع هذه الميزة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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