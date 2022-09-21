أسعار السمك اليوم 21-9-2022 فى مصر 

أكد محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، استقرار أسعار السمك اليوم 21 سبتمبر 2022 بالسوق المحلية، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، ودارت الكابوريا حول 55 و130 جنيهًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 85 و105 جنيهات، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 21 و33 جنيهًا للكيلو، ودارت المكرونة السويسى حول 80 و160 جنيها، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و80 جنيهًا.

وكشفت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و80 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 80 و280 جنيها، وتراوحت أسعار المرجان بين 40 و68 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، ودارت المكرونة السويسى حول 135 و155 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.