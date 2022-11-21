أسعار السمك اليوم 21-11-2022 فى مصر

هبطت أسعار السمك اليوم 21 نوفمبر 2022 فى السوق المحلية بقيم بين 5 و10 جنيهات اليوم فى السوق المحلية، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 28 و38 جنيهًا للكيلو، وهبط كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» 10 جنيهات ليتراوح بين 110 و220 جنيهًا، وانخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتدور حول 60 و100 جنيهات، ودارت أسعار المرجان حول 33 و67 جنيهًا.

وذكرت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراجعت الكابوريا 5 جنيهات لتتراوح بين 28 و82 جنيهًا، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و84 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 95 و108 جنيهات، وانخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 95 و115 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتراوحت الكابوريا بين 50 و135 جنيهًا.