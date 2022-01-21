اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 21-1-2022 في مصر

البلطى بين 26 و40 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:30 ص, الجمعة, 21 يناير 22 9:30 ص, الجمعة, 21 يناير 22

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هبطت أسعار السمك اليوم 21 يناير 2022 بقيم بين 2 و10 جنيهات فى بعض الأصناف بالسوق المحلية، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وتراجعت أسعار السمك البلطى إلى 26 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، وانخفضت أسعار المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 50 و70 جنيهًا للمستهلك، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

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وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%.

ثم جاء الإنـتـاج بالمياه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا.

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أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و240 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 100 و150 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85 %، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

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أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و24 جنيهًا للكيلو، وتراوحت الكابوريا بين 30 و130 جنيها، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، واستقر كيلو الدنيس عند 90 و130 جنيهًا.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفع كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و230 جنيهًا، ودارت أسعار المرجان حول 22 و38 جنيهًا، وبدأت أسعار كيلو السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، وهبطت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 30 و50 جنيهًا.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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