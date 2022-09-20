أسعار السمك اليوم 20-9-2022 فى مصر

ارتفعت أسعار السمك اليوم 20 سبتمبر 2022 بقيم بين 5 و30 جنيها فى بعض الأصناف بالسوق المحلية، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وصعدت المكرونة السويسى 30 جنيها لتدور حول 135 و155 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 85 و105 جنيهات، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 21 و34 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و56 جنيهًا، وصعدت المكرونة السويسى 30 جنيها لتدور حول 110 و120 جنيها، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

وأشارت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، ودار كيلو السمك البورى حول 40و88 جنيهًا، وارتفعت الكابوريا 5 جنيهات لتتراوح بين 36 و80 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و220 جنيها.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة ارتفع 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و50 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

وزادت الكابوريا 5 جنيهات لتتراوح بين 55 و130 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.