أسعار السمك اليوم 20-5-2023 في مصر

أكد محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، استقرار

أسعار السمك البلطى

، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، وتراوح كيلو الدنيس بين 150 و240 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 85 و95 جنيهًا _ بحسب المنطقة _ ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 115 و130 جنيها، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 70 و77 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو السمك البورى حول 45 و100 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 160 و260 جنيها، ودارت أسعار المرجان حول 30 و60 جنيهًا.

وأوضحت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و180 جنيهًا، ودارت المكرونة السويسى حول 70 و110 جنيهات، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و170 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 200 إلى 500 جنيه، واستقرت المكرونة السويسى عند 120 و145 جنيهًا للمستهلك، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و54 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.