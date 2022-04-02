أسعار السمك اليوم 2-4-2022 في مصر

أعلن محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ«المال»، استقرار أسعار السمك اليوم 2 أبريل 2022 بالسوق المحلية، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن،

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى جنيهين بين 37 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتراوحت الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، بلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 24 و38 جنيهًا للكيلو، ودارت أسعار كيلو السبيط حول 120 و180 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 30 و65 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و220 جنيهًا.

وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، والكابوريا بين 30 و130 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وكيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 70 و230 جنيها، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 50 و95 جنيهًا للمستهلك.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.