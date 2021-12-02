أسعار السمك اليوم 2-12-2021 فى مصر

انخفضت أسعار السمك اليوم 2 ديسمبر 2021 فى السوق المحلية، جنيهين فى بعض الأصناف، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتراوحت المكرونة السويسى بين 50 و85 جنيهًا.

وبلغ القاروص 160 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار السمك البلطى

وهبطت أسعار السمك البلطى إلى 33 و45 جنيهًا للكيلو، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وسجل كيلو الثعابين 200 جنيه.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس.

ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى بين 19 و25 جنيها، بدأت أسعار السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، والمرجان من 20 إلى 37 جنيهًا، وترواح الدنيس بين 90 و130 جنيهًا.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، دار السمك البورى حول 32 و50، وتراوحت أسعار كيلو الثعابين بين 50 و210 جنيهات، ودارت أسعار الكابوريا حول 30 و130 جنيها، وتراوحت المكرونة السويسى بين 30 و60 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم