أسعار السمك اليوم 2-11-2022 فى مصر

استقرت أسعار السمك اليوم 2 نوفمبر 2022 فى السوق المحلية وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوحت الكابوريا بين 50 و130 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – ودارت المكرونة السويسى حول 95 و120 جنيهات للمستهلك فى السوق المحلية، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 90 و110 جنيهات، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 28 و37 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو السمك البورى حول 38 و90 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 34 و72 جنيهًا، ودارت المكرونة السويسى حول 62 و100 جنيها، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

وذكرت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، ودارت الكابوريا حول 26 و80 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 110 و225 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.