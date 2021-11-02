أسعار السمك اليوم 2-11-2021 فى مصر

ارتفعت أسعار السمك اليوم 2 نوفمبر 2021 فى السوق المحلية، بنحو جنيهين، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، وبلغ القاروص 160 جنيهًا، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار السمك البلطى

وصعدت أسعار السمك البلطى إلى 35 و45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوح كيلو البلطى بين 17 و27 جنيها، ودارت الكابوريا حول 30 و130 جنيها، وبدأت أسعار الثعابين من 50 إلى 200 جنيهًا، السمك البورى بين 32 و50 جنيها.

وانخفضت أسعار المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 30 و55 جنيهًا، وتراوحت أسعار الدنيس بين 90 و130 جنيهًا، ، وبدأت أسعار السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، والمرجان من 20 إلى 40 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وهبطت أسعار المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 55 و75 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

وأشار تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، إلى أن إنتاج البحيرات من الأسماك بلغ 183 ألف طن، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم