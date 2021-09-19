اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 19-9-2021 فى مصر

البلطى بين 35 و40 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:33 ص, الأحد, 19 سبتمبر 21 9:33 ص, الأحد, 19 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظت أسعار السمك اليوم 19 سبتمبر 2021 على استقرارها فى السوق المحلية، وسجل السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس كما يتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.  

فيما تراجعت أسعار المكرونة السويسى إلى 50 و70 جنيهًا، وأوضح تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، أن محاور تنمية الثروة السمكية تعتمد علي تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغ إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 14-9-2021 فى مصر

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و40 جنيهًا للكيلو، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا، وتمكنت مصر حاليًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85 %، وتسعى لزيادة معدلات التصدير، بحسب السيد القصير وزير الزراعة.

اقرأ أيضا  بالأسماء.. القوي العاملة: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 70 و85 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، بحسب تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم 

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك  سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين- والنيل).

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم 

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 17 و23 جنيها، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، وتراوح السمك البورى بين 50 و75 جنيها، فيما هبطت المكرونة السويسى بنحو 20 جنيهًا فى الكيلو لتتراوح بين 40 و50 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

اقرأ أيضا  نقص الإمدادات يصعد بأسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى منذ 10 سنوات بسبب «الوباء»
الأسماك
أسعار السمك
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار الدواجن اليوم 19-9-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأحد, 19 سبتمبر 21

القصير: وزارة الزراعة تحاول استنباط أصناف جديدة مصرية لزيادة الإنتاجية (فيديو)

محمد مجدي 11:14 م, السبت, 18 سبتمبر 21

تشمل تأهيل آبار وبناء سدود.. السيسي يوجه بالاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول

المال - خاص 8:40 م, السبت, 18 سبتمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 18-9-2021 وعيار 21 يسجل 772 جنيها

عمر سالم 6:44 م, السبت, 18 سبتمبر 21

حركة ترقيات بمصلحة الجمارك بإدارات الحركة والتعريفة (مستند)

السيد فؤاد 5:21 م, السبت, 18 سبتمبر 21

«التصديري للطباعة»: 43% ارتفاعا في صادرات القطاع من يناير وحتى أغسطس 2021

عمر سالم 4:12 م, السبت, 18 سبتمبر 21