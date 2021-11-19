أسعار السمك اليوم 19-11-2021 فى مصر

استقرت أسعار السمك اليوم 19 نوفمبر 2021، فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و45 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو الثعابين 200 جنيه، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار كيلو البلطى 19 و26 جنيها، وبدأت أسعار المرجان من 22 إلى 35 جنيهًا، والثعابين من 50 إلى 200 جنيه، ودارت الكابوريا حول 30 و120 جنيها.

وصعدت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 30 و55 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوح الدنيس بين 90 و130 جنيهًا، بدأت أسعار السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، ودارت أسعار السمك البورى حول 32 و50 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وصعدت المكرونة السويسى إلى 50 و80 جنيهًا.

ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.