أسعار السمك اليوم 18-7-2022 فى مصر

ارتفعت أسعار السمك اليوم 18 يوليو 2022 فى السوق المحلية، بقيم بين 5 و25 جنيهًا فى بعض الأصناف، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وارتفعت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتدور حول 120 و135 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وزادت أسعار السمك البلطى بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 35 و45 جنيهًا – بحسب المنطقة – وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، ودار كيلو الثعابين حول 60 و230 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

وبدأت أسعار سمك البورى من 55 إلى 90 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى زادت 5 جنيهات لتتراوح بين 25 و33 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و200 جنيهًا، وارتفعت الكابوريا 25 جنيهًا لتتراوح بين 24 و90 جنيها.

وأوضحت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الثعابين تراوح بين 40 و200 جنيه، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و44 جنيهًا، دار السمك البورى حول 40 و78 جنيهًا، وصعدت أسعار المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 75 و85 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وارتفعت الكابوريا 25 جنيهًا لتتراوح بين 75 و180 جنيهًا.