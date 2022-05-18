أسعار السمك اليوم 18-5-2022 في مصر

أعلن محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ارتفاع أسعار السمك اليوم 18 مايو 2022، بقيم بين 5 و10جنيهات فى بعض الأصناف، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 40 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وانخفض كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و240 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 29 و45 جنيهًا للكيلو، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وارتفعت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 64 و91 جنيها، كما ارتفعت الكابوريا بنحو 5 جنيهات لتدور حول 22 و32 جنيها.

وبحسب يانات الموقع الرسمي لسوق العبور تراوحت أسعار المرجان بين 36 و90 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 90 و160 جنيهًا، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، وصعد كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و230 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وصعدت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتدور حول 70 و135 جنيهًا للمستهلك، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وزادت الكابوريا 5 جنيهات لتتراوح بين 40 و75 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).