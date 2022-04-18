اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 18-4-2022 فى مصر 

كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:11 ص, الأثنين, 18 أبريل 22 9:11 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

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أعلن محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، انخفاض أسعار السمك اليوم 18 أبريل 2022 بالسوق المحلية بقيم بين 5 و10 جنيهات فى بعض الأصناف، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وتراجع كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و220 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 40 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).  

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 36 و42 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

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وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وانخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما انخفض كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و210 جنيهات.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

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أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 55 و70 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 80 و160 جنيهًا. 

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن. 

ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

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أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وهبطت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و95 جنيهًا للمستهلك.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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