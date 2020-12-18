اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 18-12-2020 فى مصر

كيلو البلطى تراوح بين 14.5 و19 جنيها فى سوق العبور
أحمد اللاهوني 9:42 ص, الجمعة, 18 ديسمبر 20 9:42 ص, الجمعة, 18 ديسمبر 20

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استقرت أسعار السمك اليوم 18 ديسمبر 2020 في السوق المحلية، وسجل السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

أسعار الأسماك فى مصر اليوم 

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي، وتسعى لزيادة معدلات التصدير، بحسب السيد القصير، وزير الزراعة.

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أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 30 و35 جنيهًا للكيلو، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي وتنتج حوالي 2 مليون طن سنويًا، ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا، وتتضمن خطة «الثروة السمكية» إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية، كما تسعى الخطة أيضا إلى المساهمة في تحقيق إستراتيجية الدولة في هذا المجال.

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أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 70 و80 جنيهًا، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، وتبلغ صادرات مصر من الأسماك 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم 

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 14.5 و19 جنيها، والكابوريا بين 30 و130 جنيها، والسمك البوري تراوح بين 29 و 45 جنيها، والمكرونة السويسى بين 65 و75 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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أسعار السمك فى مصر اليوم
أسعار السمك فى مصر
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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