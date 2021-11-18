أسعار السمك اليوم 18-11-2021 فى مصر

ارتفعت أسعار السمك اليوم 18 نوفمبر 2021 جنيهين، فى السوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

أسعار السمك البلطى

وزادت أسعار السمك البلطى إلى 35 و45 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو الثعابين 200 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وبلغ القاروص 160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار كيلو البلطى 19 و27 جنيها، ودارت الكابوريا حول 30 و130 جنيها، وبدأت أسعار المرجان من 20 إلى 38 جنيهًا، والثعابين من 50 إلى 200 جنيه.

وارتفعت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 30 و50 جنيهًا، ودارت أسعار السمك البورى حول 32 و50 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوح الدنيس بين 90 و130 جنيهًا، بدأت أسعار السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا.

وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس.

ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار سمك البورى