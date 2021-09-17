اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 17-9-2021 فى مصر

الجمبري بين 150 و300 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:07 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21 9:07 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار السمك اليوم 17 سبتمبر 2021  فى السوق المحلية، وسجل السبيط 200 جنيه، والقاروص 160 جنيهًا، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس كما يتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار. 

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و40 جنيهًا للكيلو، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 16-9-2021 فى مصر

وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، بحسب تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم 

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: كيلو البلطى تراوح بين 17 و23 جنيها، والكابوريا بين 30 و130 جنيها، وتراوح السمك البورى بين 50 و75 جنيها، والمكرونة السويسى بين 60 و75 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

اقرأ أيضا  «تنمية المشروعات» يمول 350 مشروعا ويقدم دورات مجانية لشباب الأقصر

أسعار الأسماك فى مصر اليوم 

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك  سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين- والنيل).

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، كيلو الكابوريا تراوح بين 100 و160 جنيهًا، وأوضح تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، أن محاور تنمية الثروة السمكية تعتمد علي تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغ إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

اقرأ أيضا  تصديري الحاصلات الزراعية يُحذر من التعاقد والتصدير بالعمولة للسوق الروسي (مستند)

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 70 و85 جنيهًا، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، وتمكنت مصر حاليًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85 %، وتسعى لزيادة معدلات التصدير، بحسب وزير الزراعة، السيد القصير.

الأسماك
الأسماك
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أسعار الدواجن اليوم 17-9-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:08 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 17-9-2021

دعاء حسني 12:30 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 16-9-2021

محمد مجدي 11:16 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

حالة الرضا تسيطر على أصحاب مطاعم بالإسكندرية بنتائج الموسم الصيفي

معتز محمود 11:07 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

الزراعة : تسجيل أعلى سعر لقنطار القطن في مزاد بالشرقية اليوم

الصاوي أحمد 9:27 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

تصديري الحاصلات الزراعية يُحذر من التعاقد والتصدير بالعمولة للسوق الروسي (مستند)

السيد فؤاد 8:00 م, الخميس, 16 سبتمبر 21