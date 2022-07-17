أسعار السمك اليوم 17-7-2022 فى مصر 

هبطت أسعار السمك اليوم 17 يوليو 2022 فى السوق المحلية، بقيم بين 4 و50 جنيهًا فى بعض الأصناف، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار السمك البلطى

وانخفضت أسعار السمك البلطى بنحو 7 جنيهات لتتراوح بين 30 و40 جنيهًا – بحسب المنطقة – واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وهبط كيلو الثعابين بنحو 50 جنيهًا ليدور حول 60 و230 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار سمك البورى

فيما استقرت أسعار سمك البورى عند 55 و90 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ودارت المكرونة السويسى حول 108 و125 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: دار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و200 جنيهًا، وانخفضت الكابوريا 4 جنيهات لتتراوح بين 22 و66 جنيها، أسعار البلطى هبطت 7 جنيهات لتتراوح بين 22 و28 جنيهًا للكيلو.

وأشارت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الثعابين فقد 50 جنيهًا ليتراوح بين 50 و200 جنيه، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و44 جنيهًا، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 70 و74 جنيهًا، دار السمك البورى حول 40 و78 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وتراجعت الكابوريا 4 جنيهات لتتراوح بين 70 و155 جنيهًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.