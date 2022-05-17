أسعار السمك اليوم 17-5-2022 فى مصر

هبطت أسعار السمك اليوم 17 مايو 2022، بقيم بين 10 و70 جنيهًا فى بعض الأصناف، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وانخفض كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 70 و240 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 40 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – وانخفضت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتدور حول 60 و130 جنيهًا للمستهلك، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 29 و45 جنيهًا للكيلو، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وانخفض كيلو الثعابين 10 جنيهات ليتراوح بين 50 و220 جنيهًا.

وبحسب يانات الموقع الرسمي لسوق العبور تراوحت أسعار المرجان بين 36 و90 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 90 و160 جنيهًا، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، وهبطت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 64 و88 جنيها، كما هبطت الكابوريا بنحو 70 جنيهًا لتدور حول 20 و26 جنيها.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وهبطت الكابوريا إلى 35 و70 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا.