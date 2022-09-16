أسعار السمك اليوم 16-9-2022 فى مصر

تباينت أسعار السمك اليوم 16 سبتمبر 2022 بين الصعود والهبوط فى بعض الأصناف، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وارتفعت أسعار السمك البلطى 5 جنيهات لتتراوح بين 37 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وهبطت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتدور حول 100 و135 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 85 و105 جنيهات، وانخفضت الكابوريا بنحو 15 جنيها للكيلو لتتراوح بين 55 و125 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى قفزت 5 جنيهات لتتراوح بين 21 و37 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 80 و220 جنيها، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و56 جنيهًا، وهبطت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 62 و98 جنيها.

وأشارت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، ودار كيلو السمك البورى حول 40و88 جنيهًا، وفقدت الكابوريا 15 جنيها لتتراوح بين 36 و74 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و40 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا.