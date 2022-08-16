أسعار السمك اليوم 16-8-2022 في مصر

تباينت أسعار السمك اليوم 16 أغسطس 2022 فى السوق المحلية، بين الصعود والهبوط، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و50 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وصعدت الكابوريا 10 جنيهات لتدور حول 90 و180 جنيهًا.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 19 و32 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 90 و210 جنيهات، وارتفعت أسعار المكرونة السويسى 10 جنيهات لتدور حول 60 و80 جنيهًا، كما ارتفعت الكابوريا 10 جنيهات لتتراوح بين 30 و80 جنيهًا.

وكشفت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وانخفض كيلو السمك البورى 5 جنيهات ليدور حول 40 و86 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و40 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار سمك البورى

وفقدت أسعار سمك البورى 5 جنيهات لتدور حول 50 و90 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وزادت المكرونة السويسى 10 جنيهات لتتراوح بين 110 و125 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا.

ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ودار كيلو الثعابين حول 70 و250 جنيهًا.