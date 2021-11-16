أسعار السمك اليوم 16-11-2021 فى مصر

ارتفعت أسعار السمك اليوم 16 نوفمبر 2021 فى السوق المحلية، جنيهين، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتراوحت المكرونة السويسى بين 50 و80 جنيهًا، ، وبلغ القاروص 160 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وصعدت أسعار السمك البلطى إلى 32 و45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

وبلغ كيلو الثعابين 200 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي،

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار كيلو البلطى 19 و26 جنيها، وبدأت أسعار السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، والمرجان من 20 إلى 38 جنيهًا، ودارت الكابوريا حول 30 و120 جنيها.

ودارت أسعار السمك البورى حول 32 و50 جنيها، والدنيس بين 90 و130 جنيهًا، وبدأت أسعار الثعابين من 50 إلى 210 جنيهات، فيما انخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 30 و55 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.

وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.