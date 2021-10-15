أسعار السمك اليوم 16-10-2021 فى مصر

حافظت أسعار السمك اليوم 16 أكتوبر 2021 على استقرارها بالسوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وسجل القاروص 160 جنيهًا، وبلغ الدنيس 170 جنيهًا

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 35 و45 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوح كيلو البلطى بين 17 و26 جنيها، والمكرونة السويسى بين 30 و50 جنيها، السمك البورى بين 25 و50 جنيها.

وبدأت أسعار الثعابين من 50 إلى 200 جنيهًا، والسبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، والمرجان من 20 إلى 44 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، والدنيس بين 90 و130 جنيهًا، ودارت الكابوريا حول 30 و130 جنيها.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ووفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فقد بلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وأشار تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، إلى أن إنتاج البحيرات من الأسماك بلغ 183 ألف طن .

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 50 و70 جنيهًا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، وبلغ كيلو الثعابين 200 جنيه، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 45 و75 جنيهًا.

وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس كما يتم تطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، التوسع فى الاستزراع السمكي التكاملى خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.