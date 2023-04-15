أسعار السمك اليوم 15-4-2023 فى مصر

شهدت

أسعار السمك البلطى

وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتراوح كيلو الدنيس بين 150 و240 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

ودارت أسعار السمك البلطى حول 80 و90 جنيهًا _ بحسب المنطقة _ وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 115 و130 جنيها، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوحت الكابوريا بين 80 و160 جنيهًا.

واستقرت المكرونة السويسى عند 120 و145 جنيهًا للمستهلك، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 69 و76 جنيهًا للكيلو، ودارت أسعار المرجان حول 38 و64 جنيهًا، ودار كيلو السمك البورى حول 45 و100 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و90 جنيهًا.

وأفادت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بأن كيلو الدنيس دار حول 100 و180 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 110 و240 جنيها، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 60 و110 جنيهات.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 150 إلى 450 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.