أسعار السمك اليوم 15-4-2022 في مصر

أكد محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، استقرار أسعار السمك اليوم 15 أبريل 2022 بالسوق المحلية، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وتراوحت المكرونة السويسى بين 50 و100 جنيه للمستهلك، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 40 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)،

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، وتراوحت المكرونة السويسى بين 35 و75 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و200 جنيه.

وتراوحت الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، وتراوحت أسعار البلطى بين 35 و42 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وتراوح كيلو الثعابين بين 70 و230 جنيهًا.

ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتراوحت الكابوريا بين 80 و160 جنيهًا.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.