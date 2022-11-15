أسعار السمك اليوم 15-11-2022 فى مصر

انخفضت أسعار السمك اليوم 15 نوفمبر 2022 فى السوق المحلية بنحو 5 جنيهات في بعض الأصناف، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار السمك البلطى

وبدأت أسعار السمك البلطى من 35 إلى 55 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتراجعت الكابوريا 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و135 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 28 و37 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو السمك البورى حول 38 و86 جنيهًا، وهبط كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» 5 جنيهات ليتراوح بين 110 و220 جنيهًا، وانخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتدور حول 60 و100 جنيه.

وذكرت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وتراجعت أسعار المرجان 5 جنيهات لتدرو حول 33 و6 جنيهًا، وتراجعت الكابوريا 5 جنيهات لتتراوح بين 22 و88 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا.

وانخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 95 و120 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 95 و108 جنيهات، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.