أسعار السمك اليوم 15-10-2021 فى مصر

شهدت أسعار السمك اليوم 15 أكتوبر 2021 استقرارًا بالسوق المحلية، وفق تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ووفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فقد بلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”.

أسعار السمك البلطى

ودارت أسعار السمك البلطى حول 35 و45 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو السبيط 200 جنيه، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وأشار تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية، إلى أن إنتاج البحيرات من الأسماك بلغ 183 ألف طن .

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوح كيلو البلطى بين 17 و26 جنيها، السمك البورى بين 25 و50 جنيها، فيما ارتفعت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 30 و50 جنيها.

ودارت الكابوريا حول 30 و130 جنيها، والثعابين من 50 إلى 200 جنيهًا، والسبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، والمرجان من 20 إلى 44 جنيهًا، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، والدنيس بين 90 و130 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين والنيل).

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويا، وتراوح كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وسجل الدنيس 170 جنيهًا وبلغ القاروص 160 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 50 و70 جنيهًا، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، وبلغ كيلو الثعابين 200 جنيه، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 45 و75 جنيهًا.