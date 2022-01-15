اقتصاد وأسواق

أسعار السمك اليوم 15-1-2022 فى مصر

البلطى بين 28 و40 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:30 ص, السبت, 15 يناير 22 9:30 ص, السبت, 15 يناير 22

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استقرت أسعار السمك اليوم 15 يناير 2022 بالسوق المحلية، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى فى تصريحات لـ«المال»، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف “الماكريل، والرنجة، والسردين”، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوحت الكابوريا بين 100 و150 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 28 و40 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 50 و70 جنيهًا للمستهلك.

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وتتوسع مصر فى الاستزراع السمكى من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيه، وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

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أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، و تراوح   سعر كيلو الثعابين بين 70 و250 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 17 و27 جنيهًا للكيلو، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا، ودارت أسعار المرجان حول 22 و42 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و230 جنيهًا.

وتراوح الدنيس بين 90 و130 جنيهًا، وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وبدأت أسعار كيلو السبيط من 110 إلى 170 جنيهًا، ودارت المكرونة السويسى حول 30 و50 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و120 جنيها.

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وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه،  وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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