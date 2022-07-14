أسعار السمك اليوم 14-7-2022 فى مصر

شهدت أسعار السمك اليوم 14 يوليو 2022 استقرارًا فى السوق المحلية، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى، لـ«المال»، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًّا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 35 و50 جنيهًا- بحسب المنطقة- وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ودارت المكرونة السويسى حول 108 و125 جنيهًا للمستهلك فى السوق المحلية، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، تليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنتاج بالمياه البحرية بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و90 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، ودار كيلو الثعابين حول 70 و280 جنيهًا.

ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلوجرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويًّا، وتراوحت الكابوريا بين 70 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى بين 27 و37 جنيهًا للكيلو، دار السمك البورى حول 40 و78 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و44 جنيهًا، ودارت الكابوريا حول 22 و70 جنيهًا.

ولفتت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الثعابين تراوح بين 50 و250 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و200 جنيهًا، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 70 و74 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.