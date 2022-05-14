أسعار السمك اليوم 14-5-2022 فى مصر

استقرت أسعار السمك اليوم 14 مايو 2022، بحسب محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية إلى 20 كيلو جراما سنويًا، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 40 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوحت أسعار البلطى بين 32 و48 جنيهًا للكيلو، وتراوحت المكرونة السويسى بين 74 و94 جنيها، والكابوريا بين 20 و100 جنيه، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا.

وبحسب يانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراوحت أسعار المرجان بين 36 و90 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 90 و160 جنيهًا، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، تراوح كيلو الثعابين بين 50 و220 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيه، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وتراوحت الكابوريا بين 40 و145 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

ودارت أسعار سمك البورى حول 55 و70 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85% ، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، ودارت المكرونة السويسى حول 70 و140 جنيهًا للمستهلك.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوح كيلو الثعابين بين 70 و250 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.