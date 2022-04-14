أسعار السمك اليوم 14-4-2022 فى مصر 

تباينت أسعار السمك اليوم 14 أبريل 2022 بين الصعود والهبوط فى بعض الأصناف بالسوق المحلية، وفق محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال»، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

أسعار السمك البلطى

واستقرت أسعار السمك البلطى عند 40 و55 جنيهًا – بحسب المنطقة – ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتراوح كيلو الثعابين بين 70 و230 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: تراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، وهبطت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 35 و75 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و200 جنيه، وأسعار البلطى بين 35 و42 جنيهًا للكيلو.

وصعدت الكابوريا مرة أخرى بنحو 70 جنيهًا لتتراوح بين 30 و130 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوحت أسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا.

أسعار سمك البورى

وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، بلغ كيلو السبيط 200 جنيه، وزادت الكابوريا 70 جنيهًا لتتراوح بين 80 و160 جنيهًا.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وبلغت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وانخفضت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 50 و100 جنيه للمستهلك، وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا.

وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، ويسجل إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.